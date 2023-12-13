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        Liseli kızlar, cadde ortasında kavga etti

        BARTIN´da, cadde ortasında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:40
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        Liseli kızlar, cadde ortasında kavga etti
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        BARTIN´da, cadde ortasında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen 2 kız arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerinin saçlarını çeken öğrencileri başka öğrenciler ayırmaya çalıştı. Durumu gören sokaktaki sivil polisler ve vatandaşlar araya girerek, kavgayı ayırdı. Kavga sonrasında öğrenciler sokaktan ayrılırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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