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        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan

        Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:21
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        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan
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        Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

        Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Yolun 30 metrelik bölümü çökerken, Bartın-Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekiplerince bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatılırken, heyelan yaşanan bölgede ulaşım, Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli olarak sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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