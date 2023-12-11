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        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan

        BARTIN'daheyelannedeniyle kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:40
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        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan
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        BARTIN'daheyelannedeniyle kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

        Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun 30 metrelik bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı. AFAD ekipleri, yolda inceleme yaptı. Karayolları ekipleri de bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Heyelanın yaşanan bölgede ulaşım, Bartın yönünden çift şeritli olarak sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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