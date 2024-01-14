Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bakan Tunç, Bartın'da eniştesinin cenazesine katıldı

        ADALETBakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesi Adil Şahin'in (85) cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç, Bartın'da eniştesinin cenazesine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADALETBakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesi Adil Şahin'in (85) cenazesine katıldı.

        Bakan Tunç'un İstanbul Pendik'te yaşayan halası Kezban Şahin'in eşi Adil Şahin, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, bu sabah memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyüne getirildi. Şahin için ikindi vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bakan Tunç da katıldı. Tunç, Şahin'in yakınlarına taziyede bulundu. Kılınan namaz sonrası Şahin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da cenaze törenine katıldı
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da cenaze törenine katıldı
        Yol kenarında ölü bulundu; 'soğuktan dondu' şüphesi
        Yol kenarında ölü bulundu; 'soğuktan dondu' şüphesi
        Bartın'da kar etkili oldu; 46 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bartın'da kar etkili oldu; 46 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk'ten Rektör Uzun'a ziyaret
        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk'ten Rektör Uzun'a ziyaret
        Bartın açıklarında kaybolan gemici aranıyor
        Bartın açıklarında kaybolan gemici aranıyor
        Bartın açıklarındaki gemide Türk mürettebat kayboldu; denizde aranıyor
        Bartın açıklarındaki gemide Türk mürettebat kayboldu; denizde aranıyor