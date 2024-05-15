Bartın ve Zonguldak'ta gal arısıyla mücadele için 4 yılda 20 bin 'terminatör böcek' ormana salındı

BARTIN ve Zonguldak’ta, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısıyla mücadele etmesi için üretilen terminatör böceklerin doğaya salınımı devam ediyor. 2 ilde, son 4 yılda toplam 20 bin adet ‘terminatör böcek’ doğaya salınırken, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yafes Yıldız, çalışmaları anlatarak, "Kestane ağaçlarına zarar veren böceğin yayılımı devam ediyor ama faydalı türün de doğaya bırakılmasını sürdürüyoruz. Sadece biyolojik mücadele değil, biyoteknik mücadele kapsamında sarı malt özüyle kombine ettiğimiz sarı yapışkan tuzaklarımızı geçtiğimiz yıl bölgemizde kullanmaya başladık, bundan da başarılı sonuçları aldık” dedi.

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2020'de Düzce'den sonra Zonguldak ve Bartın'da da görüldü. Bölgede kestane ağaçlarının yapraklarında oluşan tomurcuklanma nedeniyle kestane verimini düşüren gal arısı nedeniyle kestane balı üretiminde de azalma tespit edildi. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakıp çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor.

Bartın ve Zonguldak'taki bin 395 hektarlık alanda görülen gal arısıyla mücadele için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 4 yıl önce çalışma başlattı. Gökçebey ilçesindeki Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda başlatılan çalışmayla, gal arısıyla beslenen 'Torymus sinensis' adlı, halk arasında 'terminatör böcek’ olarak bilinen böceğin üretimine başlandı. Laboratuvar ortamında çoğaltılan böceğin, her yıl bölgeye salınıp gal arısının zararının önüne geçilmesi için çalışılıyor.