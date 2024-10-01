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        Bartın Irmağı'nın taşma riskine kum çuvallı bariyer önlemi (2)

        VALİARSLAN, BÖLGEDE İNCELEME YAPTIBartın Irmağı'nın taşma ihtimaline karşı belediye ekipleri tarafından Yalı bölgesine yerleştirilen kum torbaları ve ekiplerin çalışmaları yerinde inceleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:10
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        Bartın Irmağı'nın taşma riskine kum çuvallı bariyer önlemi (2)
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        VALİARSLAN, BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

        Bartın Irmağı'nın taşma ihtimaline karşı belediye ekipleri tarafından Yalı bölgesine yerleştirilen kum torbaları ve ekiplerin çalışmaları yerinde inceleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, açıklamalarda bulundu. Vali Arslan, "Şu an yağış devam ediyor. Öğleden sonra biraz daha artmasını bekliyoruz. Ama bütün arkadaşlarımız, gördüğünüz gibi, hepimiz sahadayız. Dün bir toplantı yaparak tüm önlemlerimizi planladık, araçlarımızı özellikle riskli bölgelere konuşlandırdık. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızla BEDAŞ, TELEKOM gibi, özel sektör gibi kuruluşlarla sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhbarlar geldiğinde anında müdahale etmeye çalışıyoruz. İnşallah beklediğimiz afeti yaşamadan güzel bir gün geçirip sonlandırırız. Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda istirhamda bulunuyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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