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        Otomobilin takla attığı kaza kamerada

        BARTIN'da refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:35
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        Otomobilin takla attığı kaza kamerada
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        BARTIN'da refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karabük-Bartın yolu Çayırlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden, sürücüsü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, virajda refüje çarptıktan sonra takla attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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