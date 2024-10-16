Ormanda örtü yangınına neden olan çiftçiye 2,5 yıl hapis

BARTIN'ın Ulus ilçesinde geçen yıl kasım ayında bahçesindeki yabani otları yakarken ormanda örtü yangınına neden olan çiftçi Sultan D. (60), 'Taksirle orman yangınına sebep olma' suçundan yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulus ilçesinde geçen yıl kasım ayında Sultan D., evinin bahçesindeki yabani otları yakarken kıvılcımlar, 50 metre uzaklıktaki ormana sıçrayarak, örtü yangına neden oldu. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 350 metrekarelik alan zarar gördü.

Ulus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sultan D. hakkında, ‘Taksirle orman yangınına sebep olma’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianame Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın 3’üncü duruşmasında, tutuksuz yargılanan Sultan D. hakim karşısına çıktı. Sultan D.'nin avukatı ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. ‘BENİM HİÇBİR SUÇUM YOK' Mahkeme başkanın son sözlerini sorduğu Sultan D., “Benim hiçbir suçum yok. Kesinlikle olası kastım yoktur. Ben çöpleri yaktım. Yangının ormana sıçramasının ardından ben kendim de söndürmeye çalıştım ve 112’ye durumu bildirdim” diyerek kendini savundu.