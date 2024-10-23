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        Otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza kamerada

        BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza, karşı şeritten gelen aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:20
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        Otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza kamerada
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        BARTIN’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza, karşı şeritten gelen aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Bartın-Karabük yolu Türbe mevkisinde meydana geldi. İl Özel İdaresi kavşağından Safranbolu kavşağına doğru giden 74 AC 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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