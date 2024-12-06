Bartın'da 2 katlı ev yandı

Ulus ilçesine bağlı Hisar köyündeki bir yarı ahşap evde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar yükselmeye başlayan evde bulunan Ali Eriş ve eşi son anda dışarı çıkarak, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte kontrol alındığı yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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