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        Bartın'da 2 katlı ev yandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:50
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        Bartın'da 2 katlı ev yandı
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        BARTIN’ın Ulus ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Ulus ilçesine bağlı Hisar köyündeki bir yarı ahşap evde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar yükselmeye başlayan evde bulunan Ali Eriş ve eşi son anda dışarı çıkarak, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte kontrol alındığı yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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