Denizde dedektörle altın arayan şüpheli, gözaltına alındı

BARTIN’ın Amasra ilçesi Küçük Liman’da arkeolojik sit alanında dedektörle dalış yaparak altın arayan Sercan A. (35), gözaltına alındı. Şüphelinin dün de Büyük Liman’da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlçedeki arkeolojik sit alanı olan ve dalış yapmanın yasak olduğu Küçük Liman mevkisinde Sercan A., dedektörle denize girdi. Denizde, şüpheliyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sercan A.’nın denizde dedektörle bulduğu altın yüzük, küpe, madeni para ve diğer metal eşyalara el koydu. Şüphelinin denizde bulduğu objeler tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan Sercan A., ifadesi alınmak üzere Amasra Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.