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        Amasra'daki maden faciası davasında 4 sanığa 1123'er, 19 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:35
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        Amasra'daki maden faciası davasında 4 sanığa 1123'er, 19 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis talebi
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        BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, 36 sayfalık mütalaasında 4 sanık hakkında 1123’er yıl, diğer 19 sanık hakkında ise ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istedi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin öldüğü, 9 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        İDDİANAME

        116 müştekinin yer aldığı iddianamede; Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25’er yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca, 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 12 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

        3 SANIĞA EV HAPSİ VERİLDİ

        7'nci duruşmada mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu bulunan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş'in ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşmalarda sanıkların tamamı savunma yaptı, tanıkların tamamı da dinlendi.

        DURUŞMADA SAVCILIK, MÜTALAASINI SUNDU

        Davanın 10'uncu duruşması, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmada, savcılığın mahkemeye sunduğu mütalaa okundu. Savcılık tarafından 36 sayfa olarak hazırlanan mütalaada, tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ile İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu'nun kusurlu olduğu belirtildi. Savcı, 4 tutuklu sanık hakkında 43 kez ‘Olası kast ile öldürme’ ve yaralı kurtulan 9 işçiden 4’ünün yaşamları tehlikeye girecek şekilde yaralanmaları sebebiyle 4 kez ‘Olası kast ile yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 1123’er yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer 19 tutuksuz sanık hakkında ise ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istendi. Savcılığın mütalaasına karşı müşteki ve sanık avukatları ile sanıkların tamamı, savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Ocak 2025'e ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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