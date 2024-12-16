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        Bartın'da dereye düşen çocuk boğuldu

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte oynarken dengesini kaybederek suya düşen Simay Bora (5) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:55
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        Bartın'da dereye düşen çocuk boğuldu
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte oynarken dengesini kaybederek suya düşen Simay Bora (5) boğuldu.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Zafer köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dere kenarında oynayan Simay Bora isimli kız çocuğu, dengesini kaybederek dereye düştü. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine baba Dursun Bora, kızını dere yatağında aradı. Ancak bir sonuç alamayan baba sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köylüler ve jandarmanın dere yatağında yaptığı arama sonucunda Simay Bora, düştüğü yerin 3 kilometre uzağında suyun içinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Simay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        1 GÜN ÖNCE BABA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

        Dere yatağında boğularak hayatını kaybeden Simay Bora’nın küçük kardeşi Sinem’in 3’üncü doğum günü için baba Dursun Bora'nın dün sosyal medya hesabından ‘Canım kızım ve babasının doğum günü kutlu olsun. Canım kızlarım benim iyi ki doğdun Sinem’ notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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