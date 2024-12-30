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        Bartınlı dağcılardan, Keltepe'ye zirve yürüyüşü

        BARTIN'da bir araya gelen 20 profesyonel dağcı, hafta sonu Karabük'ün Keltepe Kayak Merkezi'ne zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:15
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        Bartınlı dağcılardan, Keltepe'ye zirve yürüyüşü
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        BARTIN’da bir araya gelen 20 profesyonel dağcı, hafta sonu Karabük’ün Keltepe Kayak Merkezi’ne zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Bartın Parthenia Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (PANKUT) ve Bartın Arama Kurtarma Derneği’ne bağlı 20 kişilik profesyonel dağcı, hafta sonu Karabük’te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nin zirvesine gezi düzenledi. 1200 rakımdan yaklaşık 5 saat boyunca 20 kilometre yol yürüyen dağcılar, Keltepe Dağı’nın 2 bin rakımlı zirvesine çıkarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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