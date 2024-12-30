Bartınlı dağcılardan, Keltepe'ye zirve yürüyüşü

Bartın Parthenia Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (PANKUT) ve Bartın Arama Kurtarma Derneği’ne bağlı 20 kişilik profesyonel dağcı, hafta sonu Karabük’te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nin zirvesine gezi düzenledi. 1200 rakımdan yaklaşık 5 saat boyunca 20 kilometre yol yürüyen dağcılar, Keltepe Dağı’nın 2 bin rakımlı zirvesine çıkarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

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