3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (2)

Zonguldak'ta annesi Cansever Kalfa (23) tarafından iple boğulan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, Zonguldak'tan Bartın'a getirildi. Cenaze aracıyla getirildiği Bartın'ın Akmanlar köyünde babasının ailesinin evinde küçük çocuk için helallik alındı. Çocuğun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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