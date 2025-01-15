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        Bartın'da zirvede kar güzelliği

        BARTIN- Kastamonu kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:30
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        Bartın'da zirvede kar güzelliği
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        BARTIN- Kastamonu kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölgedeki manzara dronla görüntülendi.

        Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki kar ve sis manzarası, dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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