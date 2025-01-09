Bartın'da kuryenin motosikletine çarpan otomobilin sürücüsünü yumruklaması kamerada

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bunun üzerine motosikletinden inen kurye, başından çıkardığı kaskını otomobile fırlattı, aracın açık olan camından sürücüyü yumrukladı.

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