Bartın Valisi Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında önemli rol oynayan basın kuruluşlarının, ülkenin gelişmesi ve vatandaşların bilinçlenmesi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Haber veren mecra olmanın yanında demokrasinin, özgür düşüncenin ve toplumsal bilincin en güçlü savunucusu olan basın mensuplarının, doğruyu ve gerçeği ortaya çıkarma çabaları ve mesleklerine duydukları bağlılıkla zorluklara aldırmadan halkın sesi olmayı sürdürdüğünü aktaran Arslan, bugünün dünyasında teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgi akışının sınırsız hale gelmesinin, gazetecilik mesleğini daha da önemli noktaya taşıdığını kaydetti.