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        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği

        BARTIN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalarda oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:30
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        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği
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        BARTIN’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalarda oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ulus ilçesinde, Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylaları karla kaplandı. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bin 800 rakıma ulaşan, 20 hektarlık alanı kaplayan Gezen Yaylası'ndaki ağaçlar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Çam ağaçları, kar ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştığı yaylalardaki manzara, dronla havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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