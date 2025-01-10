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        Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:52
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        Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1015 yolcu ve 454 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 61'inci seferini gerçekleştirdi.

        Geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

        Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

        Amasra'ya yılın ikinci seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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