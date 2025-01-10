Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye para cezası

        BARTIN'da, olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğini eğiten Eray K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye para cezası
        ABONE OL

        BARTIN'da, olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğini eğiten Eray K.’ye (50) 10 bin 386 TL idari para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam, merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oturan Eray K., balık oltasının ucuna canlı güvercin bağladı. Oltanın ucundaki güvercin uçmak için çırpınırken, Eray K., kendisine ait av köpeğine, güvercini yakalatmaya çalıştı. Görüntüler, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eray K.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 10 bin 386 TL para cezası kesildi. Eray K. hakkında ayrıca 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Güvercin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        "Olmam gereken yerdeyim"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği
        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği
        Bartın Valisi Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Bartın Valisi Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Bartın'da kuryenin motosikletine çarpan otomobilin sürücüsünü yumruklaması...
        Bartın'da kuryenin motosikletine çarpan otomobilin sürücüsünü yumruklaması...
        Bartın'da 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
        Bartın'da 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
        Motosikletine çarpan otomobilin sürücüsüne kaskını fırlatıp, yumruk attı
        Motosikletine çarpan otomobilin sürücüsüne kaskını fırlatıp, yumruk attı
        Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
        Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü