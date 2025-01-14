Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesinde "Avrupa Vizesi" alan program sayısı 19'a yükseldi

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) kalite güvencesi onaylanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 19'a çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesinde "Avrupa Vizesi" alan program sayısı 19'a yükseldi
        ABONE OL

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) kalite güvencesi onaylanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 19'a çıktı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından TYÇ veri tabanına yerleştirilen BARÜ Avrupa vizesi alan program sayısı 19'a yükselirken, TYÇ logolu diplomalar, uluslararası alanda çeşitli avantajlar sağlayacak.

        Akredite edilme başarısı gösteren 7 fakültesindeki 19 eğitim programının tamamı, TYÇ logosu kullanma hakkına sahip olan üniversitenin akredite olan tüm programlarının mezuniyet belgelerinde yer alacak TYÇ logosuyla mezunların diplomaları, yurt dışında daha hızlı tanınacak.

        Ayrıca yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda tüm bileşenleriyle emek yoğun gayret içerisinde olduklarını belirtti.

        Özverili çalışmalar neticesinde akredite edilerek eğitim kalitesini tescilleyen tüm programların, TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarının aktaran Uzun, "Üniversitemiz bünyesindeki bütün programlarımızın kalite odaklı çalışmalarını, evrensel yeterliliklere ulaşmaları noktasında güç birliğiyle sürdüreceğiz. Gösterilen gayretlerle üniversitemizde TYÇ logosu alan program sayılarının artmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda daha iyiye ulaşma noktasındaki daimi destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a, YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Kocabıçak'a, YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olma sürecindeki değerli teşvikleri dolayısıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Necmi İlhan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
        Rusya'dan 1015 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
        Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye pa...
        Olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğine eğitim yaptıran kişiye pa...
        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği
        Bartın'ın yükseklerinde kar güzelliği
        Bartın Valisi Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Bartın Valisi Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Bartın'da kuryenin motosikletine çarpan otomobilin sürücüsünü yumruklaması...
        Bartın'da kuryenin motosikletine çarpan otomobilin sürücüsünü yumruklaması...
        Bartın'da 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
        Bartın'da 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı