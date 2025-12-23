Bartın'da kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası verildi
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı bilgisi üzerine bir kahvehaneye operasyon düzenledi.
Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi. Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 1 zar ve 24 bin 825 lira ele geçirildi.
İşyeri sahibi ve işletmeci hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.