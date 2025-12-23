Bartın'da kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası verildi

Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi. Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 1 zar ve 24 bin 825 lira ele geçirildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.