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        Evinde çıkan yangında komşuları kurtardı

        BARTIN'da Mehmet Çoban (90,) tek başına yaşadığı evde çıkan yangında, komşuları tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:45
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        Evinde çıkan yangında komşuları kurtardı
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        BARTIN'da Mehmet Çoban (90,) tek başına yaşadığı evde çıkan yangında, komşuları tarafından kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Çöpbey köyünde Mehmet Çoban'ın yalnız yaşadığı evinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Çoban'ın yaktığı sobadan çıkan kıvılcım, halıyı tutuşturdu. Evin duman içinde kaldığını gören komşuları Mehmet Çoban'ı dışarı çıkarıp, itfaiyeye haber verdi. Köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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