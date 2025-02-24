Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı; okullar tatil edildi (2)

BARTIN'DAEĞİTİME KAR ENGELİ

Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 25 Şubat’ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.