Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı; okullar tatil edildi (2)

        BARTIN'DAEĞİTİME KAR ENGELİBartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı; okullar tatil edildi (2)
        ABONE OL

        BARTIN'DAEĞİTİME KAR ENGELİ

        Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 25 Şubat’ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!

        Benzer Haberler

        Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanam...
        Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanam...
        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı
        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı
        "Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu
        "Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu
        Karla kaplanan Amasra'da beyaz güzellik
        Karla kaplanan Amasra'da beyaz güzellik
        Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu
        Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu
        Uyuyakaldığı otomobilde, kedisiyle birlikte egzozdan çıkan gazdan zehirleni...
        Uyuyakaldığı otomobilde, kedisiyle birlikte egzozdan çıkan gazdan zehirleni...