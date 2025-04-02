Amasra'da bayram yoğunluğu; ilçeye 4 günde 14 bin 600 araç giriş yaptı

BARTIN'ıntarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. İlçeye gelen tatilciler, girişlerde araç yoğunluğu oluşturdu. İlçeye arife günü ve 3 günlük bayramda 14 bin 600 araç girişi oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi gören ilçeye arife günü ve 3 günlük Ramazan Bayramı süresinde 14 bin 600 araç giriş yaptı. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; arefe günü 2 bin 631, bayramın 1'nci günü 4 bin 614, bayramın 2'nci günü 5 bin 957 ve bayramın 3'üncü günü bin 398 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günlük süreçte 60 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği öğrenildi.

AMASRA MÜZESİ'NE 3 BİN ZİYARETÇİ

Bayram boyunca ilçe merkezine girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi. Turistler, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezerek fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleri ile dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı denizde izleme fırsatı buldu. Ayrıca ilçede 1982 yılında açılan ve içerisinde birçok arkeolojik ve etnografik eserler bulunan Amasra Müzesi'ni bayram tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.