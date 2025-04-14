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        Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak (2)

        BAKANYARDIMCISI TURAN, BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDUKarabük ziyaretinin ardından Bartın'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, ilk olarak Bartın Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:20
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        Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak (2)
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        BAKANYARDIMCISI TURAN, BARTIN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

        Karabük ziyaretinin ardından Bartın’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, ilk olarak Bartın Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan, bakanlık olarak siber suçlarla mücadele ve sentetik uyuşturucu ile mücadele ettikleri gibi sahipsiz sokak hayvanları konusunda da sorun olmaktan çıkması için ciddi adımlar attıklarını ifade ederek, “Bundan 9 ay önce meclisimiz bu konuda yasalaşma ortaya koymuştur. Eski yıllarda sahipsiz sokak köpeklerini ‘tut yakala-kısırlaştır-sonra sal’ prensibi vardı. Şimdi ise yakalıyoruz, rehabilite sonra ya barınakta ya da sahiplendiriyoruz, bu prensibi hayata geçiriyoruz. Sokaklarımızın güvenliği esas olması lazım, sokaklarımızda huzur ve güvenlik olmazsa ciddi hata yapmış oluruz. Eğer bizim yaşlımız camiye giderken, kadınımız pazara giderken, öğrencimiz okula giderken endişe duyuyorsa bu bizim eksikliğimizdir. Endişenin nereden geldiği önemli değildir, sokaktan, terörden, hayvandan gelsin, hepsinin çözümü esastır.” dedi.

        BELEDİYELERE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

        Turan, yeni kanunla birlikte belediyelere çok önemli görevler düştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

        “Bütçelerinden binde 5 oranında ayrılması gibi bunun uygun yerlerde kullanılması gibi, varsa barınakları büyütmek gibi, yoksa yenisini yapmak gibi, çok ciddi yeni görevler getirdi. Bunların yapılmaması halinde doğacak her hasar ve zarardan da başta sayın başkanlar ve meclis üyeleri olmaz üzere ilgili birim amirlerinin de cezai sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. O yüzden bu sorunu ortadan kaldıralım. Valiliğimiz öncülüğünde tüm birimlerimizin destek vermesiyle bu işi bölgemizin tüm illerinde çözelim istiyoruz. Kanun net, istisnasız şekilde uygulama görevimiz var. Ben bunu istemiyorum, geç uygularım, sonra uygularım tarzı hiç polemiğin tarafı değilim. Devlet çıkan yasayı uygulamakla görevlidir. Bunu uygulamakta kararlıyız. Tabiki hayvanlarımıza zulmetmek, canlarımızın acısını yaşamak asla istemeyiz. Bizim dinimizde inancımız canlıya eziyet haramdır, kanunlarımızda suçtur. Hayvanların yaşam hakkı kadar, insanlarımız da yaşam hakkı var, dolayısıyla hayvanın yaşayacağı yer Avrupa’da olduğu gibi ya barınak ya evler olacak. Sahipsiz hiçbir hayvanı istemiyoruz. Bu süreçte hassas davranan vakıflarımız ve derneklerimiz var, çalışmaları yapan tüm benzer derneklerimizle omuz vermeye katkı vermeye davet ediyoruz.”

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın-Amasra yolu Uğurlar köyünde bulunan ‘Bartın sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulunarak, Zonguldak’a hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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