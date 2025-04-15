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        Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nda kar güzelliği

        BARTIN'ınUlus ilçesinde 'aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, nisan ayında karla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:35
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        Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nda kar güzelliği
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        BARTIN'ınUlus ilçesinde 'aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, nisan ayında karla kaplandı. Bölgedeki eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

        Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, mitolojik hikayeye göre; aşk tanrısı Eros'un intihar eden eşi Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü yer olarak biliniyor. Hikayeye göre; şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'doğal sit alanı' ilan edildikten sonra şelale ve kanyonu bugüne kadar yaklaşık 500 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

        Bölge, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelale ve 4 kilometre uzunluğundaki kanyon her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Nisan ayında 4 gün boyunca kar yağışı alan bölgedeki eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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