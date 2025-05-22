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        Bartın'da bungalov tesiste çıkan yangın, söndürüldü

        BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde, bungalov tesiste çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:07
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        Bartın'da bungalov tesiste çıkan yangın, söndürüldü
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        BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde, bungalov tesiste çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tesisin restoran bölümü ile bir bungalov zarar gördü.

        İnkumu tatil beldesindeki bungalov tesisin restoranının mutfak bölümünde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yemek yapılırken çıkan yangın, bungalovlara da sıçradı. Otel personeli, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi. Tesiste konaklayan müşteriler de tahliye edildi. Alevler bir süre sonra yakındaki ormana sıçradı. Gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Restoran ile bir bungalovun zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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