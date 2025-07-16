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        Sağ kulağı olmayan bozayı fotokapanda

        BARTIN ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda 10 yaşında olduğu tahmin edilen, 500 kilo ağırlığında ve sağ kulağı olmayan bozayı fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:20
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        Sağ kulağı olmayan bozayı fotokapanda
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        BARTIN ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda 10 yaşında olduğu tahmin edilen, 500 kilo ağırlığında ve sağ kulağı olmayan bozayı fotokapanla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ocak ayında Küre Dağları Milli Parkı'na 10 fotokapan yerleştirildi. 37 bin 753 hektarlık alana sahip milli parktaki ayıların varlığı ve mevsimlere göre davranışlarını incelemek için yapılan çalışmada, 6 ay boyunca izleme çalışması yapıldı. Kış uykusundan uyanan, 500 kilo ağırlığında ve 10 yaşında olduğu tahmin edilen bozayı fotokapana yansıdı. Sağ kulağının olmadığı görülen bozayının, milli parkın en yaşlı boz ayısı olduğu tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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