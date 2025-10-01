Otomobil, bariyerlere çarptı; baba ile 3 çocuğu yaralandı
BARTIN'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile 3 çocuğu yaralandı.
BARTIN'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile 3 çocuğu yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bartın-Kuruçaşile yolunun İnpiri mevkisinde meydana geldi. Kurucaşile istikametine giden Ş.E. (50) yönetimindeki 74 ABA 091 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan baba Ş.E. ile çocukları M.E. (24), B.E. (16) ve G.E. (25) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan G.E. ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.