Bartın'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla kent merkezi üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.