        Bartın Haberleri

        Bartın'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu

        BARTIN'da yağmurun ardından güneşin açmasıyla kentin üzerinde gökkuşağı oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        01.10.2025 - 10:11
        Bartın'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu
        BARTIN'da yağmurun ardından güneşin açmasıyla kentin üzerinde gökkuşağı oluştu.

        Bartın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla kent merkezi üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

