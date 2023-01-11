Gıda alerjisi olan çocuğu için geliştirdiği ürünlerle markasını oluşturdu

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BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da "çoklu gıda alerjisi" teşhisi konulan çocuğu için katkısız gıda ürünleri geliştiren 28 yaşındaki hemşire Esma Nur Yılmaz, aile sağlık merkezindeki görevinden ayrılarak gıda sektörüne adım attı.

Kurucaşile ilçesinde yaşayan Yılmaz'ın, 2 yıl önce doğan kızına "çoklu gıda alerjisi" teşhisi konuldu.

Yılmaz, bir süre evinde kendine özel tariflerle fındık, fıstık, Antep fıstığı, badem gibi kuru yemiş ezmeleri, katkısız tarhana çorbası, meyve cipsleri ve marmelat gibi ürünler hazırladı.

Çocuğunun bu ürünlerle beslenmesinin ardından sorun yaşamadığını gören Yılmaz, tariflerini ihtiyacı olanlarla paylaşmak için aile sağlık merkezindeki hemşirelik görevinden ayrılarak işletme kurmaya karar verdi.

KOSGEB İleri Girişimci Desteği kapsamında Kasım 2021'de makine ve teçhizat ile ham maddeleri alıp kiraladığı dükkanda işletmesini kuran Yılmaz, "For Future" ismiyle kendi markasını oluşturdu.

Yılmaz'ın ürünleri ülkenin çeşitli noktalarında firmaların satış reyonlarında yerini almaya başladı.

Ürünlerini internet üzerinden de tüketiciyle buluşturan Yılmaz, hem çocuğu için çözüm üretmenin hem de girişimci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "KOSGEB desteği avantaj sağladı"

Esma Nur Yılmaz, AA muhabirine, 2 yıl önce doğan kızı Ezgi'nin sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Yılmaz, hemşirelik yaptığını, eşinin de doktor olduğunu belirterek, "Şehir şehir dolaştık ve bir çözüm bulamadık. Daha sonra alerji sorunu olduğunu öğrendik. Bilinen 25-30 gıda maddesine alerjisi çıktı ve bilinmeyen de vardı. Bu sırada bir çıkmaza girdik, hem çocuğumuzu hem de kendimi en az 2 yıl paketli gıdadan uzak tutmamız gerektiği söylendi." diye konuştu.

Kendine özel tariflerle kuru yemiş ve meyvelerden gıda ürünleri hazırlamaya başladığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Böyle bir durumda 'Diğer çocuklar ne yiyorsa ben de onu bir şekilde çocuğuma yedirmeliyim' dedim ve 'Ezgice tarifler' düşünmeye başladım çünkü çocuğumun yoğurda, salçaya bile alerjisi vardı. Diğer çocuklar her şeyi yiyebilirken, benim çocuğum bir şey yiyemeyecekti. Çocuğuma diğer çocukların tükettiklerini yedirmek istedim ve ona uygun ürünler ürettim. Çocuğum için '2 yaştan sonra atlatabilir' demişlerdi ama 8 aylıkken alerjilerinin yüzde 80'ini aştı. Yaşına geldiğinde tamamen alerjileri gitmişti. 'Demek ki bu alanda başarılıyım, ürünlerimi iyi ürettim, süreci iyi yönettim, bunu işe çevireceğim' dedim ve KOSGEB desteğiyle işimi kurmuş oldum."

Tercihleri ya da zorunluluklar sebebiyle hazır gıda tüketemeyen insanlara seçenek sunmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladığını dile getiren Yılmaz, üreticiden alınan kuru yemiş ve meyvelerden püre ve ezmeler, tarhana çorbası, meyve cipsleri, marmelatlar, salça çeşitleri ve sebzeli erişteler ürettiğini kaydetti.

Yılmaz, işletmeyi kurmasında KOSGEB'in büyük katkısı olduğuna değinerek, "İşletmeyi kurma hayalim doğduğunda nasıl yapacağıma, işin boyutuna karar veremiyordum. KOSGEB desteği olunca daha büyük çaplı girebildim. Bu da bana avantaj sağladı. İnsanlar KOSGEB'i sadece bir maddi kaynak olarak görüyorlar ama KOSGEB size hem kefil oluyor hem pazar konusunda yardımcı oluyor çünkü alanında yetkin bir kurum. Sizin işinizi başarılı görmüş oluyor ve bu sizin için aslında başlı başına bir referans." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin ülkenin birçok noktasında firmaların satış reyonlarında yerini aldığını ve internet üzerinden tüketicilere ulaştığını belirten Yılmaz, ihracat yapmayı hedeflediğini, bunun için araştırmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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