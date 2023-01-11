Gıda alerjisi olan çocuğu için geliştirdiği ürünlerle markasını oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıda alerjisi olan çocuğu için geliştirdiği ürünlerle markasını oluşturdu

AA

Gıda alerjisi olan çocuğu için geliştirdiği ürünlerle markasını oluşturdu

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da "çoklu gıda alerjisi" teşhisi konulan çocuğu için katkısız gıda ürünleri geliştiren 28 yaşındaki hemşire Esma Nur Yılmaz, aile sağlık merkezindeki görevinden ayrılarak gıda sektörüne adım attı.

Kurucaşile ilçesinde yaşayan Yılmaz'ın, 2 yıl önce doğan kızına "çoklu gıda alerjisi" teşhisi konuldu.

Yılmaz, bir süre evinde kendine özel tariflerle fındık, fıstık, Antep fıstığı, badem gibi kuru yemiş ezmeleri, katkısız tarhana çorbası, meyve cipsleri ve marmelat gibi ürünler hazırladı.

Çocuğunun bu ürünlerle beslenmesinin ardından sorun yaşamadığını gören Yılmaz, tariflerini ihtiyacı olanlarla paylaşmak için aile sağlık merkezindeki hemşirelik görevinden ayrılarak işletme kurmaya karar verdi.

KOSGEB İleri Girişimci Desteği kapsamında Kasım 2021'de makine ve teçhizat ile ham maddeleri alıp kiraladığı dükkanda işletmesini kuran Yılmaz, "For Future" ismiyle kendi markasını oluşturdu.

Yılmaz'ın ürünleri ülkenin çeşitli noktalarında firmaların satış reyonlarında yerini almaya başladı.

Ürünlerini internet üzerinden de tüketiciyle buluşturan Yılmaz, hem çocuğu için çözüm üretmenin hem de girişimci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "KOSGEB desteği avantaj sağladı"

Esma Nur Yılmaz, AA muhabirine, 2 yıl önce doğan kızı Ezgi'nin sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Yılmaz, hemşirelik yaptığını, eşinin de doktor olduğunu belirterek, "Şehir şehir dolaştık ve bir çözüm bulamadık. Daha sonra alerji sorunu olduğunu öğrendik. Bilinen 25-30 gıda maddesine alerjisi çıktı ve bilinmeyen de vardı. Bu sırada bir çıkmaza girdik, hem çocuğumuzu hem de kendimi en az 2 yıl paketli gıdadan uzak tutmamız gerektiği söylendi." diye konuştu.

Kendine özel tariflerle kuru yemiş ve meyvelerden gıda ürünleri hazırlamaya başladığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Böyle bir durumda 'Diğer çocuklar ne yiyorsa ben de onu bir şekilde çocuğuma yedirmeliyim' dedim ve 'Ezgice tarifler' düşünmeye başladım çünkü çocuğumun yoğurda, salçaya bile alerjisi vardı. Diğer çocuklar her şeyi yiyebilirken, benim çocuğum bir şey yiyemeyecekti. Çocuğuma diğer çocukların tükettiklerini yedirmek istedim ve ona uygun ürünler ürettim. Çocuğum için '2 yaştan sonra atlatabilir' demişlerdi ama 8 aylıkken alerjilerinin yüzde 80'ini aştı. Yaşına geldiğinde tamamen alerjileri gitmişti. 'Demek ki bu alanda başarılıyım, ürünlerimi iyi ürettim, süreci iyi yönettim, bunu işe çevireceğim' dedim ve KOSGEB desteğiyle işimi kurmuş oldum."

Tercihleri ya da zorunluluklar sebebiyle hazır gıda tüketemeyen insanlara seçenek sunmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladığını dile getiren Yılmaz, üreticiden alınan kuru yemiş ve meyvelerden püre ve ezmeler, tarhana çorbası, meyve cipsleri, marmelatlar, salça çeşitleri ve sebzeli erişteler ürettiğini kaydetti.

Yılmaz, işletmeyi kurmasında KOSGEB'in büyük katkısı olduğuna değinerek, "İşletmeyi kurma hayalim doğduğunda nasıl yapacağıma, işin boyutuna karar veremiyordum. KOSGEB desteği olunca daha büyük çaplı girebildim. Bu da bana avantaj sağladı. İnsanlar KOSGEB'i sadece bir maddi kaynak olarak görüyorlar ama KOSGEB size hem kefil oluyor hem pazar konusunda yardımcı oluyor çünkü alanında yetkin bir kurum. Sizin işinizi başarılı görmüş oluyor ve bu sizin için aslında başlı başına bir referans." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin ülkenin birçok noktasında firmaların satış reyonlarında yerini aldığını ve internet üzerinden tüketicilere ulaştığını belirten Yılmaz, ihracat yapmayı hedeflediğini, bunun için araştırmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da arıların sıcaklar nedeniyle kış salkımına girememesi üreticileri endişelendiriyor
YEREL HABERLER Bartın'da arıların sıcaklar nedeniyle kış salkımına ...
Bartın TSO'dan bilim ve teknoloji tutkunu üniversite öğrencilerine destek
YEREL HABERLER Bartın TSO'dan bilim ve teknoloji tutkunu üniversite ...
(Görüntülü) HAVA SICAKLARINDAKİ DEĞİŞKENLİK, ARILARIN KIŞ UYKUSUNA GEÇMESİNİ ENGELLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAVA SICAKLARINDAKİ DEĞİŞKENLİK, ARILARIN ...
Hava sıcaklarındaki değişkenlik, arıların kış uykusuna geçmesini engelledi  
YEREL HABERLER Hava sıcaklarındaki değişkenlik, arıların kış ...
Ormanda kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
YEREL HABERLER Ormanda kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilerle bir araya ...
Bartın protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
YEREL HABERLER Bartın protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Amasra Belediye Başkanı Çakır, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Amasra Belediye Başkanı Çakır, Çalışan Gazeteciler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.