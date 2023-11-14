GÜNCELLEME - Bartın'da yolcu minibüsü devrildi, 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Bartın'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.Ç. (56) idaresindeki 74 M 0056 plakalı minibüs, Arıt köyü yolu Çamaaltı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, araç ağaca çarparak durabildi, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alperen Yılmaz (14) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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