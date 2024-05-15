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        Moldovalı kadın tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu

        Bartın'a tatile gelen Moldova uyruklu Moise Maria, İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:01
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        Moldovalı kadın tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu
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        Bartın'a tatile gelen Moldova uyruklu Moise Maria, İslamiyet'i seçti.

        Tatil için Bartın'a gelen 50 yaşındaki Maria, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

        İl Müftülüğüne başvuruda bulunulmasının ardından Moldovalı kadın için ihtida töreni düzenlendi.

        Vaiz Ali Üstünsoy'un İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Maria, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Üstünsoy, "Meryem" ismini alan kadını tebrik ederek, kendisine "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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