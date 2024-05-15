Moldovalı kadın tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu
Bartın'a tatile gelen Moldova uyruklu Moise Maria, İslamiyet'i seçti.
Bartın'a tatile gelen Moldova uyruklu Moise Maria, İslamiyet'i seçti.
Tatil için Bartın'a gelen 50 yaşındaki Maria, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.
İl Müftülüğüne başvuruda bulunulmasının ardından Moldovalı kadın için ihtida töreni düzenlendi.
Vaiz Ali Üstünsoy'un İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Maria, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Üstünsoy, "Meryem" ismini alan kadını tebrik ederek, kendisine "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.
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