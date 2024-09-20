Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda düzenlenen programda vatandaşların taleplerini dinleyen Arslan, ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

        Toplantıda, Vali Yardımcısı Zeynep Topcu ve kurum müdürleri de hazır bulundu.

        -Kokarcayla mücadele sürüyor

        Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        İl Müdürü Yasin Önder, yaptığı açıklamada, mücadele kullanılan feromonların, zararlının konukçusu olan meyvesiz bir kültür bitkisi veya peyzaj bitkisine asılması gerektiğini belirtti.

        Bu ağaçlarda toplanmaya başlayan yoğun kahverengi kokarca popülasyonuna karşı sık sık ilaçlama yapılacağını vurgulayan Önder, "Bu noktalarda zehirlenme gibi herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için feromon asılacak ağaçların konumu, evlerden en az 30 metre uzaklıkta olmalı ve özellikle çocuklar bu noktalardan uzak tutulmalıdır. Ayrıca ilimizde arı yetiştiriciliği yapılmakta olduğu için ve faydalı böceklerin de zarar görmemesi için ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Vagonların arasına sıkışıp ölen madenci, 8 ay sonra emekli olacakmış
        Vagonların arasına sıkışıp ölen madenci, 8 ay sonra emekli olacakmış
        Bartın Üniversitesinde endüstriyel atıklardan enerji depolama cihazları üre...
        Bartın Üniversitesinde endüstriyel atıklardan enerji depolama cihazları üre...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Bartın'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Bartın'da konuştu:
        Bartın Üniversitesinden 14 akademisyen "dünyanın en etkili bilim insanları"...
        Bartın Üniversitesinden 14 akademisyen "dünyanın en etkili bilim insanları"...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kozcağız Barajı su tutma töreni...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kozcağız Barajı su tutma töreni...
        Bartın'da üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
        Bartın'da üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti