Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi
Bartın'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bartın'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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