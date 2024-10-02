Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.

Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

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