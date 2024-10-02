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        Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bartın'da sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:41
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        Bartın'da sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bartın'da sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu 7 köye ulaşım sağlayan ana güzergah yolları kapandı.

        Kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

        Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

        Öte yandan sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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