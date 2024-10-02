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        Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu

        Bartın'da sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:17
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        Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu
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        Bartın'da sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu.

        Kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından ırmağın debisinin artması sonucu çok sayıda plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıklar denize sürüklendi.

        Dalgaların da etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

        Sahildeki işletmelere ait masa olarak kullanılan fıçıların da kumsala sürüklendiği beldede, bazı banklarda ve çocuk oyun parklarında da hasar oluştuğu görüldü.

        Sahildeki atıkların, iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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