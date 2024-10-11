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        GÜNCELLEME 2 - Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

        Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:34
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        GÜNCELLEME 2 - Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
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        Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Amasra açıklarındaki deprem sonrası kurumlara intikal eden herhangi olumsuz durum bulunmadığı belirtilerek, "Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de AA muhabirine, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş." dedi.

        İlçe sakinlerinden Necip Çetin ise deprem anında evde olduğunu, sarsıntının 3-4 saniye kadar sürdüğünü anlatarak, "Lamba veya dolaplarda bir sallantı olmadı, bir zarar vermedi, zeminden bir sallantı oldu. Deprem olduğunu hissettim, arkası gelir diye dışarı çıktım. Çok şükür bir sıkıntı yok." diye konuştu.

        Öte yandan, depremi özellikle yüksek kesimlerde oturanların hissettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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