GÜNCELLEME - Bartın OSB'de bir fabrikadaki parlamada 10 işçi hafif yaralandı
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu hafif yaralanan 10 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu hafif yaralanan 10 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bartın OSB'de faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının üretim tesisinde yer alan ark ocağında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.
10 işçinin yaralandığı olay üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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