Bartın'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bartın'da otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bartın'da otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bartın-Karabük yolu Türbe mevkisinde 74 AC 911 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, karşı şeritte ilerleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.