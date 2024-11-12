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        Bartın'da ırmağa düşen kişi ekiplerce kurtarıldı

        Bartın'da dengesini kaybederek ırmağa düşen kişi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:48
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        Bartın'da ırmağa düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
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        Bartın'da dengesini kaybederek ırmağa düşen kişi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kemerköprü Mahallesi Eskikonak Caddesi mevkisinden geçen ırmak kenarında alkol alan A.Y. (65), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten suya düştü.

        Bağırarak yardım isteyen A.Y'nin sesini duyan polis ekipleri, arazinin engebeli ve çamurlu olması nedeniyle durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince beline halat bağlanarak sudan çıkarılan A.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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