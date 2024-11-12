Bartın'da ırmağa düşen kişi ekiplerce kurtarıldı

Bağırarak yardım isteyen A.Y'nin sesini duyan polis ekipleri, arazinin engebeli ve çamurlu olması nedeniyle durumu itfaiyeye bildirdi.

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