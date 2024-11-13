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        Bartın'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Bartın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:30
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        Bartın'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Bartın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Murat C'nin (43) kullandığı 06 CEN 434 plakalı hafif ticari araç, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkiinde aynı yönde giden Zeki Ö. (52) yönetimindeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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