Malavi Meclis Başkanı Hara, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret etti

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyarette bulundu.

Vali Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Hara, valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Arslan, daha sonra makamında kabul ettiği Hara'ya kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi.