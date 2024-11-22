Bartın'da kurtların koyunlara saldırısı dronla görüntülendi
Bartın'da kurtların koyun sürüsüne saldırması dronla kaydedildi.
Bartın'da kurtların koyun sürüsüne saldırması dronla kaydedildi.
Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde, Cafer Ş. koyun sürüsünü ormanlık arazide otlatmaya çıkardı.
Bir süre sonra sürüye eşlik eden köpekler ve koyunlardan bazılarının eve dönmemesi üzerine Cafer Ş'nin oğlu Zafer Ş. dronla sürünün geri kalan kısmının yerini tespit etmeye çalıştı.
Dronla koyunların olduğu alanı belirleyen Zafer Ş, görüntülerde kurtların hayvanlara saldırdığını fark etti.
Üç kurdun sürünün içinden bir koyuna saldırdığı anlar, dronla görüntülendi.
Kurtların koyunu ormanlık alana kovaladıkları, daha sonra hayvanların gözden kaybolduğu görüldü.
Olayda bir koyun telef oldu.
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