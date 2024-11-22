Bartın'da kurtların koyunlara saldırısı dronla görüntülendi

Olayda bir koyun telef oldu.

Üç kurdun sürünün içinden bir koyuna saldırdığı anlar, dronla görüntülendi.

Dronla koyunların olduğu alanı belirleyen Zafer Ş, görüntülerde kurtların hayvanlara saldırdığını fark etti.

Bir süre sonra sürüye eşlik eden köpekler ve koyunlardan bazılarının eve dönmemesi üzerine Cafer Ş'nin oğlu Zafer Ş. dronla sürünün geri kalan kısmının yerini tespit etmeye çalıştı.

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