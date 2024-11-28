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        Bartın Üniversitesi ile DSİ arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Devlet Su İşleri (DSİ), sel ve kuraklık risklerinin azaltılması çalışmalarında işbirliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:12
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        Bartın Üniversitesi ile DSİ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Devlet Su İşleri (DSİ), sel ve kuraklık risklerinin azaltılması çalışmalarında işbirliği yapacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin paydaşlığında "İklim değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" projesi hazırlandı.

        Proje kapsamında BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Uzun, iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında geleceğe değer katma amacında olduklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

        "Bu noktada yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan ortak sorumluluklarımız konusunda farkındalık oluştururken, diğer yandan 'üreten üniversite' anlayışıyla sürece önemli katkılar sunuyoruz. Çabalarımızla ülkemizin küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olma hedefine daha da yaklaşıyoruz. Ülkemizin iklime uyum ve dayanım kapsamındaki hedeflerine değer katıyoruz. Uluslararası alanda başarıyla sürdürdüğümüz iklim değişikliğine uyum politikaları sürecindeki değerli destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Dün olduğu gibi bugün de sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle bizlere destek olan DSİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta'ya ve tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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