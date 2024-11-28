Bartın Üniversitesi ile DSİ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Devlet Su İşleri (DSİ), sel ve kuraklık risklerinin azaltılması çalışmalarında işbirliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin paydaşlığında "İklim değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta arasında işbirliği protokolü imzalandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Uzun, iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında geleceğe değer katma amacında olduklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti: