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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya yılın ilk seferini yaptı

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine yılın ilk seferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:51
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Amasra'ya yılın ilk seferini yaptı
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine yılın ilk seferini gerçekleştirdi.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1157 yolcu ve 437 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Amasra Limanı'na demirledi.

        Geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Amasra'ya yılın ilk seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.

        "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla Amasra'ya ilk kez 3 Ağustos 2022'de gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri, bugüne kadar ilçeye 60 seferle 48 bin 429 yolcu getirdi.

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