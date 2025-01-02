Bartın'da ırmağa giren yunusu arama çalışması sürüyor

Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusu dün Çağlayan bölgesinde görenler, durumu yetkililere bildirmiş, yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatılmıştı.

Bunun üzerine ekipler, Tersane, Kanlıırmak, Asma Caddesi ve Orduyeri Mahallesi'nde ırmağın geçtiği bölgelerde kıyı arama çalışması başlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün Çağlayan mevkisinde denize ulaştırılması için çalışma yürütülen yunus, gözden kayboldu.

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