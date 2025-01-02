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        Bartın'da ırmağa giren yunusu arama çalışması sürüyor

        Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski nedeniyle denize ulaştırılmak istenirken gözden kaybolan yunusu arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:14 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:14
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        Bartın'da ırmağa giren yunusu arama çalışması sürüyor
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        Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski nedeniyle denize ulaştırılmak istenirken gözden kaybolan yunusu arama çalışması yürütülüyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün Çağlayan mevkisinde denize ulaştırılması için çalışma yürütülen yunus, gözden kayboldu.

        Bunun üzerine ekipler, Tersane, Kanlıırmak, Asma Caddesi ve Orduyeri Mahallesi'nde ırmağın geçtiği bölgelerde kıyı arama çalışması başlattı.

        Kent merkezinden limanın bulunduğu Boğaz mevkisine kadar yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen ekipler, yunusa rastlayamadı.

        Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusu dün Çağlayan bölgesinde görenler, durumu yetkililere bildirmiş, yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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