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        Bartın'da "sahte rapor" operasyonunda 17 zanlıya gözaltı

        Bartın ve Amasra ilçesinde düzenlenen "sahte rapor" operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:59
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        Bartın'da "sahte rapor" operasyonunda 17 zanlıya gözaltı
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        Bartın ve Amasra ilçesinde düzenlenen "sahte rapor" operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte rapor düzenleme, aracılık etme, başka kişilere ait kan ve idrar örneklerinin kendisine ait gibi verme, iş vaadiyle menfaat sağlama" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bartın ve Amasra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, köyler ve Amasra ilçesini kapsayan operasyonda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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